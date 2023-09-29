Haber: Damla Oya Erman

Virginia'daki bir alışveriş merkezi yiyecek alanındaki olayda 21 yaşındaki "Classified Goons" YouTube kanalının sahibi Tanner Cook'u vuran teslimat şoförü Alan Colie, ana suçlamadan beraat etti. Ancak jüri, silahla ilgili daha düşük seviyedeki suçlamalarda karara varamadı.

Jürinin, Colie'yi ana suçlamadan beraat ettirmesi, Cook'un "kendini savunma" iddiasının kabul edildiği anlamına geliyor. Ancak jüri, Colie'yi ateşli silahın işgal edilen bir konutta yasa dışı kullanımı suçlu buldu, ancak kötü niyetli silah kullanımı suçlamasından beraat ettirdi.

Kötü niyetli ciddi yaralama ve kötü niyetli silah kullanımı suçlamaları, jürinin Colie'nin saldırıyı kötü niyetle gerçekleştirdiğini bulmasını gerektiriyordu.

Jüri, kararı vermeden önce saldırının videosunu izledi. Bu olay, Virginia'nın Dulles Town Center alışveriş merkezindeki Cheesecake Factory yakınlarında gerçekleşmişti.

O dönemde Cook, Colie'nin kendisine bir Google Translate ifadesini sürekli olarak çaldığını ve bu sırada "basit bir şaka" yaptığını söyledi. Videoda, Colie'nin defalarca "dur" dediği ve Cook'un yüzüne cep telefonunu yaklaştırdığı ve Google Translate'den bir ifadeyi tekrarladığı görülüyordu. Colie, Cook'un tepkisiz kalması üzerine silahını çıkardı ve hemen ateş etti.

Jüri, bu kararı, yaklaşık beş saat süren müzakerelerin ardından, yaklaşık üç saat içinde "sanığın kendini savunup savunmadığı konusunda bölünmüş olduğunu" bildiren bir not gönderdikten sonra verdi. Bu not üzerine mahkeme yargıcı, jürinin müzakerelerine devam etmelerini teşvik etti ve sonunda karara vardılar.

Savcı Eden Holmes, kendini savunma iddiasının olayı desteklemediğini iddia etti. Colie'nin, kendini savunma hakkını başarıyla kullanabilmesi için yaklaşan bir tehlike olduğuna makul bir şekilde inanması ve aşırı güç kullanmaktan kaçınması gerekiyordu.

Colie'nin savunma avukatı Adam Pouilliard ise müşterisinin YouTuber ile yaşadığı karşılaşmadan korktuğunu ve bu nedenle kendini savunmak zorunda kaldığını iddia etti. Ayrıca Pouilliard, kendini savunma nedenleriyle Colie'nin beraat etmesine rağmen, silahla ilgili suçlamada mahkumiyetin yasalara aykırı olduğunu savundu ve mahkemenin bu mahkumiyeti iptal etmesini talep etti.

Colie hala cezaevinde bulunuyor ve bir hakim, bu konudaki tartışmaları önümüzdeki ay dinleyecek. Cook ise henüz yorum yapmadı.