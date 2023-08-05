Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul'da, Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında meydana gelen tartışma sonucunda yaşanan korkunç olay tüm ülkeyi yasa boğdu. Tartışmanın şiddete dönüşmesiyle Yunus Yıldırım, evde bulunan mutfak bıçağını alarak Merve Veziroğlu Yıldırım'a karşı kullanarak üst üste 32 bıçak darbesiyle saldırdı. Bu dehşet verici olayın ardından panik içinde olan Yunus Yıldırım, polisi arayarak olayı bildirdi.

Olaya ilk müdahale eden polis ekipleri, Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yatak odasında kanlar içinde ve ağır yaralı bir şekilde buldu. Acil sağlık ekipleri çağrıldı ve genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Tıbbi müdahalelerin ardından Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yaşam savaşı devam ediyor.

Yunus Yıldırım, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adli işlemler başlatıldı. Olayın nedeni ve detayları henüz netleşmemiş olsa da, toplumda büyük bir infial yaratan bu vahim olay, aileleri ve sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.