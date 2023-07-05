YOZGAT AA- Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma modeli" kapsamında Çekerek Barajı'ndaki yarımadada 2019'da oluşturulan lavanta bahçesi, mor ve yeşilin tonlarının yanı sıra baraj manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Adeta açık hava stüdyosuna dönüşen alanı, daha çok düğün hazırlığı yapan gelin ve damatlar ile fotoğraf tutkunları tercih ediyor.

Kentin turizmine, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan lavanta bahçesinde temmuzun son haftası başlayacak hasatta elde edilecek ürünler ise lavanta yağı, parfüm, kolonya, sabun yapımında kullanılacak.

"Burada olmaktan çok mutluyuz"

Ankara'dan Yozgat'a ailesini ziyarete gelen Aynur Yılmaz, yakınlarının tavsiyesi üzerine lavanta bahçesine geldiğini söyledi.

Bahçeyi çok beğendiklerini belirten Yılmaz, "Morun, yeşilin ve mavinin birleşimiyle harika bir görüntü oluşmuş. Özelikle lavanta kokusu insana huzur veriyor. Çok beğendik, herkese tavsiye ediyoruz, iyi ki gelmişiz. Fotoğraf çekimi için belli alanlar oluşturmuşlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Nişan fotoğrafı çektiren Rümeysa İncekara da "Bu mutlu günümüzde burada fotoğraf çektirdik. Güzel lavanta kokularını içimize çekmek istedik. Gayet güzel bir mekan, burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Aysel Demir ise lavanta bahçesini herkesin övdüğünü, merak ettikleri için geldiklerini anlatarak, "Çocuklarla geldik, çok güzel, çok beğendik. Herkese tavsiye ederiz, gelsinler görsünler." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den gelen Harun Tüysüz, ününü daha önce duydukları lavanta bahçesini eşi ve çocuklarıyla gezdiklerini, çok beğendiklerini kaydetti.

Sude Demir de lavanta kokusu arasında banklarda kitap okuduklarını, piknik yaptıklarını, gezip eğlendiklerini ve güzel anılar biriktirdiklerini dile getirdi.