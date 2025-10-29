İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğiyle Türk girişimcilere bölgede yeni bir merkez olması amacıyla Üsküp Ofisi'ni faaliyete geçirecek.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Londra, Dubai, Taşkent ve Amsterdam'daki uluslararası ofisleriyle Türkiye'nin teknoloji markalarını küresel ölçekte tanıtan YTÜ Yıldız Teknopark, bu ağın yeni halkasını Üsküp'te oluşturuyor.

IBU ile yürütülen işbirliği kapsamında üniversitenin Üsküp kampüsünde yer alacak YTÜ Yıldız Teknopark Üsküp Ofisi, Teknopark'ın halihazırda yürüttüğü tüm uluslararası operasyonların yeni durağı olarak hizmet verecek.

Üsküp Ofisi ile global teknoloji ekosistemine Balkanlar'ı da ekleyen YTÜ Yıldız Teknopark, 'yerelden globale' vizyonuyla Türk girişimcileri bölgedeki uluslararası yatırımcılarla ve bölgesel iş ortaklarıyla buluşturacak.



Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, Türkiye'deki firmalar, Kuzey Makedonya'da ofis açma, proje yürütme ve bölgesel işbirlikleri geliştirme fırsatı bulacak.

Ofis bünyesinde faaliyet gösterecek girişimciler, Balkan pazarına kolay erişim imkanı kazanmanın yanı sıra üniversitenin sunduğu altyapıdan da yararlanabilecek.

İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Törenin ardından üniversitenin bilimsel altyapısı tanıtılırken, potansiyel işbirliği alanlarına yönelik kapsamlı değerlendirme turu gerçekleştirildi.

YTÜ Yıldız Teknopark Üsküp Ofisinin, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik gücünün Balkanlar'a açılan kapısı olması hedefleniyor. IBU ile YTÜ Yıldız Teknopark arasında kurulan köprü sayesinde girişimciler için yeni fırsatlar oluşturulması, akademik bilgi birikimiyle inovasyon ekosistemini bir araya getirerek ortak bir değer yaratılması planlanıyor.









