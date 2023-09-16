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88. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat uzanmasına rağmen top direğin yanından ağlarla buluştu: 3-0.

66. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Belhanda'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

Hüseyin Eroğlu: Savunmada daha iyi durmamız, hata yapmamamız gerekiyordu

Hüseyin Eroğlu: Savunmada daha iyi durmamız, hata yapmamamız gerekiyordu

51. dakikada geri pasta kaleci Ertaç Özbir'in kısa düşen vuruşu sonrası topa sahip olan Thuram'ın yaptığı vuruşta, araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

15. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Rodrigues'in ortasında kale sahası çizgisi önünde Niang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge önce ofsayt kararı verdiği pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası gol olarak geçerli kıldı: 1-0.

14. dakikada Romero'nun ceza sahası dışında yerden şutunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.

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