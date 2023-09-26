BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın enerjiye ödediği bedelin diğer kıtalara göre daha yüksek olduğunu, bunun küresel rekabet güçlerini olumsuz etkilediğini söyledi.



Von der Leyen, Çekya'da düzenlenen 2023 Yeşil Mutabakat Zirvesi'nin açılışında konuştu.

"Avrupa Yeşil Mutabakatı, insanları ve gezegeni koruma ihtiyacından doğdu" diyen von der Leyen, bunun aynı zamanda gelecekteki refahı inşa etmek için bir fırsat olarak tasarlandığını söyledi.



Von der Leyen, "Geçen yıl Avrupa'da sera gazı emisyonları yaklaşık yüzde 2,5 azalırken ekonomi yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomimiz büyürken emisyonlarımızı başarıyla azalttık." diye konuştu.

"Bugün Avrupa'da ilk defa rüzgar ve güneşten elektrik üretimi gazı geride bırakıyor" ifadesini kullanan von der Leyen, yenilenebilir enerjinin sadece gezegen için iyi olmadığını, enerji bağımsızlığına katkı sağladığını ve istihdamı artırdığını söyledi.

Von der Leyen, Avrupa iş dünyasının inovasyonu engelleyen çeşitli zorluklarla mücadele ettiğine işaret etti.



Bugün Avrupa'da enerji fiyatları savaş öncesi seviyelere geri döndü



Yüksek enerji fiyatlarının Avrupa açısından önemli bir sınama olduğuna dikkati çeken von der Leyen, şunları kaydetti:

"Enerji krizinin zirveye çıktığı 2022 yazında, gaz fiyatları bugüne göre 10 kat daha yüksekti. Bugün Avrupa'da enerji fiyatları savaş öncesi seviyelere geri döndü. Bu bizim birliğimizden kaynaklanan bir başarıdır. Ancak enerji için ödediğimiz bedel yapısal olarak diğer kıtalara göre daha yüksek. Bu da küresel rekabet gücümüz açısından bir sorun teşkil ediyor.



Enerji karışımımızda yenilenebilir kaynaklarının payı mevcut hızla artmaya devam ederse yakında ithal fosil yakıtların yüksek fiyatlarına karşı korunabileceğiz. Bu nedenle Avrupalıların ucuz ve temiz enerjiye ulaşabilmesi için bu yolda ilerlememiz gerekiyor."

Avrupa şirketlerinin sıklıkla büyük oranda sübvansiyon sağlanan yabancı oyuncuların rekabetiyle karşı karşıya kaldığını aktaran von der Leyen, rekabetin adil şartlar altında olması gerektiğini vurguladı.