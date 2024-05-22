Gümülcine

Frangoyannis, katıldığı bir radyo programında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında oluşan pozitif gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pozitif gündemi zor bir dönemde başlattıklarını ifade eden Frangoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasında bugüne kadar yapılan 6 toplantıda, 15 konuda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Frangoyannis, anlaşmaya varılması öngörülen yaklaşık 15 konunun daha olduğunu belirterek "Türkiye ve Yunanistan arasında pozitif gündem başlatma hedeflerimiz çok net; ikili bir ekonomik işbirliği kurmak. Aynı zamanda üç hedefe ulaştık. Birincisi, iki ülke arasında iyi bir momentum yaratmak. İkinci hedefimiz belirli konuları ele alıp çözüm üretmek. Üçüncü hedefimiz ise gerilim dönemlerinde çok kritik değere sahip iletişim kanallarını açık bırakmak." diye konuştu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki pozitif gündemin nasıl işlediğine dair örnekler veren Frangoyannis, ilk olarak Yunan-Türk İş Konseyi'nin önemini vurguladı.

Frangoyannis, bu konseyin iki ülkenin iş insanlarını işbirliği yapmaya teşvik ettiğini ifade ederek turizm, tarım ve gıda, inşaat ve lojistik olmak üzere 4 alanda işbirliği yapma kararı alındığını aktardı.

Pozitif gündem kapsamında iki ülkenin gümrük hizmetleri arasında daha iyi bir işbirliği düzeyi sağladıklarını belirten Frangoyannis, Yunanistan'ın sınır kapısının birkaç hafta içinde yenilenerek uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Frangoyannis, Türkiye'den gelen turistlerin Yunan adalarına girişleri için vize kolaylığı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlatarak Türk turistlerin Yunan adalarını ziyaret etmelerinin önemine dikkati çekti.

Spor, sağlık ve gençler arasında işbirliği konularında yapılan anlaşma ve girişimlere de değinen Fragoyannis, son Ankara ziyareti sırasında sağlık alanında bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Frangoyannis, anlaşmayla Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'de, Türk vatandaşlarının da Yunanistan'da tedavi görmelerine imkan tanındığını belirtti.

Geleceğin toplumunu inşa eden gençleri, bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ve bu kapsamda bazı yarışma (hackathon) etkinlikleri düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Frangoyannis, "Bu etkinlik yazın gerçekleşecek bir dijital yarışma olacak. Yunanistan ve Türkiye'den, 16 ila 28 yaş arasındaki gençlerin fikirlerini sunabilecekleri bir platform olacak. Çevre, modern şehir, akıllı şehir ve iklim değişikliği gibi konuları ele alacaklar. En iyi 20 fikir seçilecek, bunların 10'u Yunanistan'dan ve 10'u Türkiye'den olacak." ifadelerini kullandı.