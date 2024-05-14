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Dostluk ve barış şarkılarının söylendiği konserle başlayan eylemin gece boyunca sürmesi öngörüldüğü için Atina Üniversitesi önünde çadırlar kurulmuştu.

Dün akşam Atina Üniversitesi önünde öğrenci birliklerinin çağrısıyla yapılan eylemde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istemiş, barış çağrısında bulunmuştu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesine savcı eşliğinde gelen polis, öğrencilerin Filistin'e destek için yaptığı yerleşme eylemine müdahale etti.

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