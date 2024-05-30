Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Osiek şehrinde yapılacak şampiyonada Murat Yorgancılar, Osman Sedat Erus, Muhsin Kaan Özhelvacı ve Efe Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek.

Polonya'da hafta sonu düzenlenecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Türkiye, 4 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, dünyada ekstrem sporların yükselen yeni branşı "motosurf"te uluslararası arenaya 4 Türk sporcu ile çıkıyor.

Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları 1 Haziran Cumartesi, 4. ayak yarışları ise 2 Haziran Pazar günü koşulacak.

Fenerbahçe'de sezonun vazgeçilmezi Tadic oldu

Fenerbahçe'de sezonun vazgeçilmezi Tadic oldu

Şampiyonada Türkiye'den Yunus Erçelik, Furkan Tahsin İdgü, Kerem Uçar, Furkan Eryılmaz, Muammer Nuri Karakaya, Berk Çevik, Cafer Çömlek, Ömer Faruk Yıldız, Hüseyin Karakaya, Arda Bentürk, Harun Akgün, Fatih Özgür, Şahin Karadayıoğlu, Abdullah Köken, Altuğ İnan, Fatih Demircan, Furkan Demircan, Oğuz Taşhan, Erdem Demiroğlu, Can Başar ve Murathan Yiğit Yıldız, madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın 3. ve 4. ayak yarışları 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Yunanistan 'da Serez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.