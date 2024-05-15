Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, 24 Nisan'da başkent Atina'da gökyüzünü kaplamıştı. Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve çevresinde görüş mesafesi oldukça azalmıştı.

Sıcak hava dalgalarının yanı sıra Afrika'dan yüksek miktarda çöl tozu geleceği kaydedildi. Çöl tozu ve sıcak hava nedeniyle halka gerekli önlemleri almaları, açık havada fazla zaman geçirmemeleri uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, cumartesi günü hava sıcaklığının 34-35 dereceye, pazar günü ise 35-36 dereceye kadar yükseleceğini öngörüyor.

Meteoroloji uzmanları, perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek sıcak hava dalgasının Yunanistan 'ı etkisi altına alacağını belirtti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.