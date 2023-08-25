Haber: Mert Osman Erman

Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Atina'nın kuzeybatısındaki Parnitha Dağı'nda yangın çıkarmak isteyen kundakçıların birkaç girişimde bulunduğunu söyledi.

Yanıp kül olan yüzlerce yangından biri olan bu yangınlar ülkede bu hafta en az 20 kişinin ölümüne neden oldu.

"Ülkeye karşı suç işliyorsunuz," dedi Bay Kikilias

"Kundakçı pislikleri ormanları, mülkleri ve en önemlisi insan hayatlarını tehdit eden yangınlar çıkarıyorlar," dedi Bay Kikilias, Yunanlara Perşembe günü televizyonda acil bir brifingde söyledi.

"Bunu unutmayacaksınız, sizi bulacağız, sorumlu tutulacaksınız."

Yunanistan'da yaz yangınları yaygındır ve bilim insanları, sıklaşan ve yoğunlaşan aşırı hava olaylarının, sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere, iklim değişikliği ile ilişkilendirdi.

Swansea Üniversitesi'nde Orman Yangınları Araştırmaları Merkezi'ni yöneten Stefan Doerr, daha yanıcı manzaraların - sıcak hava veya zayıf bitki örtüsü yönetimi nedeniyle - kundaklama ve diğer olayların daha hızlı yayılan orman yangınlarına dönüşebileceği anlamına geldiğini söylüyor. Polis ve Yunan istihbarat servisi EYP, AFP'ye göre olayları soruşturuyor.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunan kamu yayın kuruluşu ERT'ye 140 orman yangınıyla ilgili gözaltısının 79'unun kundaklamayla ilgili olduğunu söyledi.

Yunanistan genelinde yüzlerce itfaiyeci ölümcül orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Cumartesi günü Aleksandrupolis liman kentinin yakınında patlak veren büyük yangın, Avrupa Komisyonu üyesi Janez Lenarcic'e göre AB'nin kayıtlara geçen en büyüğü haline geldi.

Öte yandan Atina yakınlarındaki Parnitha Dağı'nda, başkentin bitişiğindeki ormanda yangınlar söndürülmeye çalışılırken milli parkı tehdit ediyor.

Bu haftanın başlarında, çocukların da aralarında bulunduğu 19 kişinin göçmen olduğuna inanılan cesetleri, kuzeydoğu Yunanistan'ın Evros bölgesinde bulundu.

Bir çoban da Pazartesi günü Boeotia bölgesindeki yangınlarda hayatını kaybetti. Bay Kikilias Çarşamba günü ülkenin 2009'da yangın riski haritalarının tanıtıldığı günden bu yana en kötü yazı yaşadığını söyledi.

Yunanistan'ın Rodos adasında geçtiğimiz ay da ülkedeki diğer bölgelerde yangınlar çıktıktan sonra binlerce insanın kaçması gerekti.