Atina

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre sandıkların yüzde 99,69'u açıldı ve Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40,55 ile 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili elde etti.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 17,84 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,85 ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,69 ile 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,44 ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,69 ile 10, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 ile 8 meclisteki sandalyenin sahibi oldu.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı aşırı sağcı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,64'lük oyla meclise 12 milletvekili sokmayı başardı.

Böylelikle seçim barajının yüzde 3 olduğu Yunanistan'da mecliste temsil edilen partilerin sayısı 8 oldu.

Yunan basınında Miçotakis'in zaferi

Yeni Demokrasinin aldığı oy oranı, Yunan basınında "parti ve Miçotakis için büyük bir zafer" olarak yorumlandı.

Kathimerini gazetesinin "Net talimat ve Babil Meclisi" başlıklı haberinde, halkın Yeni Demokrasiye net bir destek verdiği belirtilerek, meclise giren 8 partinin birbirinden farklı görüşlere sahip olduğuna işaret edildi.

Ta Nea gazetesi ise manşetinde "Rakipsiz" ifadesini kullanarak, Miçotakis'in tam hakimiyete sahip olduğunu vurguladı.

Ta Nea, seçimin galibi Yeni Demokrasi ile ana muhalefete yerleşen SYRIZA arasındaki yaklaşık yüzde 23'lük oy farkının büyüklüğüne dikkati çekerek, istifa etmeyen SYRIZA Lideri Aleksis Çipras için ise "Yenilgiye rağmen devam ediyor" başlığını kullandı.

Apogeumatini gazetesi de Miçotakis'in zaferinin dört yıllık perspektifle güçlü bir hükümet oluşturacağı değerlendirmesini manşetine taşıdı.

SYRIZA'ya yakınlığıyla bilinen Avgi gazetesi, manşetinde "SYRIZA'nın acı yenilgisi, cesur bir değişim zamanı" ifadesine yer verdi.

Eleftheros Typos gazetesi ise "Yeni Demokrasinin tarihi zaferi, Yunanistan için fırsat" manşetini attı.

Aşırı sağcı 3 parti meclise girdi

Aşırı milliyetçi ve din temelli söylemleriyle öne çıkan Zafer, Yunan Çözümü ve Spartalılar partilerinin toplam 34 milletvekiliyle meclise girmesi, aşırı sağın ülkede yükseldiği yorumlarına yol açtı.

Miçotakis hükümetinin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde ırkçı Altın Şafak Partisinin eski Milletvekili İlias Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçime girmesinin yargı kararıyla engellenmesi, aşırı sağın önünü kesemedi.

Parti ofisi bile olmayan aşırı sağ parti mecliste

Kasidiaris'in 21 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz bir çıkış yaparak yüzde 4,64 oy aldı.

Henüz resmi bir ofisi bile bulunmayan partinin lideri Vasilis Stingas, Kasidiaris'e özel teşekkür ettiği basın açıklamasını yapmak için parti üyelerinden birinin tahsis ettiği ofisi kullandı.

Muhalefetteki hiçbir parti tek başına gensoru önergesi veremiyor

Yunanistan Anayasası gereği gensoru önergesi için en az 50 milletvekilinin imzası gerekirken mevcut meclis aritmetiğinde ana muhalefet dahil hiçbir parti, tek başına bu güce sahip değil.

Ana muhalefette değişim sinyali

Temmuz 2019 genel seçimlerinde yüzde 31,53 oyla ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da oy oranında hızlı düşüş yaşadı.

SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerindeki yüzde 20,07 oy oranı dünkü sonuçlarla yüzde 18'in altına düştü.

Seçim sonuçlarını büyük bir yenilgi olarak değerlendiren Çipras, parti kadrolarında tepeden tırnağa değişim gerektiğini belirterek, kendisinin durumunu da parti üyelerinin demokratik süreçte değerlendireceğini açıkladı.

AA