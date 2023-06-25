Atina

Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis oldu. Hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez yapılan genel seçimin galibi Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi oldu. Oyların yüzde 40.5'ini alan Yeni Demokrasi Partisi, parlamentodaki 300 sandalyenin 151'İni alarak tek başına iktidar oldu.

Aleksis Çipras'ın lideri olduğu Radikal Sol İttifak ise seçimde yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı aldı ve parlemontoda 48 vekil almaya hak kazandı.

“İnsanların umutlarına yanıt verme sorumluluğumu artırıyor”

Başbakan Miçotakis, başkent Atina'daki Yeni Demokrasi Partisi karargahında toplanan seçmenlerine bir konuşma yaptı.

Miçotakis, "Özgürce verilen bu destek, insanların umutlarına yanıt verme sorumluluğumu artırıyor. Şahsen, tüm imkanlarımla ülkeye hizmet etmek için daha da güçlü bir yükümlülük hissediyorum" dedi.

Yeni Çağrı Haber Merkezi