Haber: Mete Osman Erman

Yunanistan'da 20 can kaybına neden olan yangınlar, Atina yakınlarındaki tepelerde ve Türkiye sınırına yakın Evros bölgesinde kontrol altına alınamadan devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin 18'inin, son zamanlarda sınırı geçen ve Alexandroupolis şehrinin kuzeyindeki ormanlarda saklanan mülteci ve göçmenler olduğu düşünülüyor.

Yunanistan, Türk sınırına yakın Dadia ormanındaki ölümler için en derin üzüntüsünü dile getirdi.

Beş gündür şehir yakınlarında ve sahil boyunca yangınlar yanıyor.

İtfaiyeciler aynı zamanda Atina'nın kuzeybatısındaki Parnitha Dağı eteklerinden yayılan bir yangını durdurmaya çalışıyor.

Çalışmalarını, yüksek hızda esen rüzgarların alevleri alevlendirmesi ve 40C (104F) sıcaklıktaki yakıcı sıcaklık nedeniyle zorlaştırıyor.

Kurbanlar Salı günü Alexandroupolis'in kuzeyindeki Avantas köyünün dışındaki bir kulübe yakınında itfaiye ekibi tarafından bulundu.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, "Maalesef, Dadia ormanındaki kalışları ölümcül oldu" dedi ve bulundukları bölgede alarm verildiğini ve tahliye mesajlarının mobil 112 acil hizmetine gönderildiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışan göçmenler ve mülteciler birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyor - dövülmek, soyulmak, tutuklanmak, bir sınırdan geri gönderilmek veya Akdeniz'de boğulmak gibi. Şimdi riskler arasına Kuzey Yunanistan'da bir halka ateş de dahil oldu.

İtfaiye sözcüsü Yiannis Artopios, kayıp yerleşimcilerle ilgili hiçbir rapor olmadığını ve ölenlerin çoğunun yakın zamanda Yunanistan'ın uzun ve kıvrımlı sınırını, River Evros boyunca Türkiye ile geçtiğine genel olarak inanıldığını söyledi.

AB topraklarına ulaşmak için umutsuz olan birçok kişi için nehir, kapılarıdır ve diğer taraftaki geniş orman kapak sağlar.

Tüm ölenler erkekti ve ikisi de yerel doktor Pavlos Pavlidis'e göre, bedenler bir kuzu kalesine yakın 500m (1,640ft) yarıçapında bulundu.

Cesetleri otopsi için Alexandroupolis'e götürüldü. Ancak onları tanımlamak zor olacak ve yetkililerin akrabaların ortaya çıkmasına ihtiyacı olacak.

Bir Suriyeli adam, 27 yaşındaki kuzeninin dört gündür ulaşamadığı için yangında öldüğünden korktuğunu BBC'ye söyledi. Kuzen, Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılardan oluşan bir grup içinde, ormanın içinden iyi bilinen bir yolu izlemeyi umanlardan biriydi.

Suriyeli, tahliye emri verilmesine rağmen Yunan yetkililerinden yardım istemeyeceklerini ve Türkiye'ye geri gönderilme korkusu nedeniyle yardım istemeyeceklerini söyledi. Yunan polisi, Ağustos ayı boyunca günde 900 kişi kadar insanın sınırı geçmeye çalıştığını ve yüzlerce kaçakçının tutuklandığını söylüyor. İnsan kaçakçılığı, suç örgütlerini içeren büyük bir iş.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ipsala sınır kapısında bir grup genç adamın bir tıra çıkmaya çalıştığı gece boyunca yaşandı.

Bunlardan biri üstünde yatarak kendini gizlemeyi başardı. Diğerleri görüldüklerinde karanlığa karıştılar.

Alexandroupolis çevresindeki köylerde yaşayan birçok yerli, yangınların sınırı geçen göçmenler tarafından çıkarıldığına ve iç bölgelere gitmeden önce ormanda saklandığına inandıkları için öfkeli.

Ancak Dadia ormanındaki bu yangının göçmenlerden kaynaklandığına dair herhangi bir kanıt yok. Alexandroupolis belediye başkanı bu haftanın başlarında yangınları bir fırtına sırasında yıldırım çarpmasına bağladı.

Alexandroupolis bölgesinde çekilen bir video, bir adamın mültecileri ve göçmenleri "güya" tutukladığını ve onları arabasına bağlı bir römorka kilitleyerek Yunanları yakmaya çalışmakla suçladıktan sonra Yunanistan'da büyük bir tepkiye neden oldu. Adam, römorkun etrafında dolaşarak göçmenleri ve mültecileri suçladıktan sonra birkaç korkmuş genç adamı gösteren kapıyı açar.

Polis, adamın tutuklandığını ve ona yardım etmekle suçlanan iki kişiyle birlikte gözaltına alındığını söyledi. İllegal olarak "Suriyeli ve Pakistanlı kökenli 13 yasa dışı göçmen" gözaltına alımının yer aldığı videoyla ilgili olarak eklediler.

Ayrı bir gelişmede, Yüksek Mahkeme Başsavcısı Georgia Adeilini, Evros bölgesindeki yangınların nedenlerine ve Dadia ormanındaki 18 ölümün ardından göçmenlere yönelik iddia edilen ırkçı şiddet olaylarına ilişkin çift taraflı bir soruşturma yapılmasını istedi.

Sınırın diğer tarafında, Türkiye'nin batısındaki Çanakkale ilinde, yangınlar ikinci gününe devam ediyor ve yetkilileri 11 köyden 1,200 sakinini tahliye etmeye zorladı.

Deniz trafiği, Ege Denizi ile Karadeniz arasındaki Çanakkale Boğazı'nda Çarşamba günü su toplamak için helikopter ve diğer uçakları almak için askıya alındı.

Kuzeydoğu Yunanistan'daki Dadia ormanında hala yangınlar yanıyor, ancak Evros bölgesindeki en büyük ön cephe Alexandroupolis'in batısında.

Atina'nın dış kesimindeki durum itfaiyeciler için giderek daha zor hale geliyor ve Menidi kasabasından üç huzurevi tahliye edildi.

Daha önce Mount Parnitha'nın eteklerindeki Hasia ve Fyli'de evler yandı.

Yunan yetkililer, başkentin kuzeybatısındaki Ano Liosia bölgesinden binlerce kişinin tahliye edilmesini istedi, ancak birçok kişi ayrılmayı reddetti.