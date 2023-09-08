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Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.

Bölgede, çok sayıda köy sular altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi.

Özellikle, Kardiça Bölgesi'nde suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda kişi evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemeye başladı.

Böylece 5 Eylül'de bir, 6 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği selde toplam can kaybı sayısı 4 oldu.

ATİNA AA- Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Volos’un güneyinde, Farsala yakınlarında yer alan Petroto'daki taşan derede erkek cesedi bulundu.

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