İSTANBUL AA- İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimine "rekor katılım" gösteren yurt dışındaki Türkler hakkında sosyal medyada yapılan ayrımcı paylaşımlar, yaz döneminde ana vatanlarını ziyaret eden çocukların akranları ve akraba çocukları tarafından dışlanmasına yol açtığı belirtiliyor.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Tanıtma Başkanı Selçuk Çiçek, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan sosyal medya paylaşımlarının yaz döneminde ülkelerini ziyaret eden çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Çiçek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan ayrımcı paylaşımların yoğun şekilde sosyal medya platformlarında paylaşıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Sadece demokratik katılım haklarını kullandıkları ve siyasal tercihte bulundukları için yurt dışında yaşayan Türkleri hedef tahtası haline getirmek, bu insanları sosyal medya paylaşımlarında 'döviz kurunun tadını çıkaran yabancı turist' gibi lanse etmek yanlış ve yaralayıcı. Bu tutum, çocukların Türk toplumuna olan bağlılık duygularına zarar verme potansiyeline sahip. Sosyal medyada dolaşıma sokulan ayrımcı paylaşımlar yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kimliklerinin şekillenmesine ve Türkiye'ye bağlarına ilişkin tehdit oluşturuyor."

Avrupa'da dünyaya gelen Türk çocukların, işçi göçleri sırasında "gurbetçi" olarak nitelenen Türklerden farklılıkları bulunduğuna işaret eden Çiçek, bayramlar ve yaz tatili gibi dönemlerde yapılan ziyaretlerin çocukların ana vatanlarına yönelik aidiyet duygularını geliştirmelerinde önem taşıdığını aktardı.

Çiçek, yurt dışındaki Türklere yönelik dolaşıma sokulan ayrımcı içeriklerin yaz döneminde Türkiye'yi ziyarete gelen çocuklara karşı akranları arasında ayrımcılığa, akran zorbalığına ve dışlamaya sebep olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'daki Türk çocukların belli dönemlerde ziyaret ettikleri ana vatanda dışlayıcı tutumla karşılaşmasının sonucu olarak aidiyet duygularının zedelendiğini, Türkçelerinin gelişimi için ihtiyaç duydukları sosyalleşmeyi sağlayamadıklarını görüyoruz." diye konuştu.

"Aynı geminin, aynı toplumun insanlarıyız"

Türklerin, ülkelerinde yaşanan olaylara karşı duyarlılıklarını koruduklarının altını çizen Çiçek, yurt dışındaki Türklerin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarma ve genel seçim gibi konularda büyük destek gösterdiklerinden bahsetti.

Çiçek, yurt dışında yaşayan Türklerin depremin yaralarını sarmak için 2 buçuk milyar lira (100 milyon avroyu aşkın) yardım topladığını anımsatarak, "Bu insanlar Türkiye'ye ait insanlar. Türkiye kendi coğrafi sınırlarıyla sınırlı bir ülke değil. Yurt dışında yaşayan milyonlarca insanımız var. Bunlar bizim insanımız. Aynı geminin, aynı toplumun insanlarıyız." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki Türkler arasından pek çok başarılı ismin öne çıktığına dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"10 Haziran'da ülkemizde oynan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu (İlkay Gündoğan) kazandı. Kovid-19 aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk kökenli. Öyleyse bu insanların ülkemize aidiyetlerinin zedelenmesinin hiçbirimiz için olumlu sonucu olmayacağını görmemiz gerekiyor. Türkiye'ye olan aidiyet zedelenince çocukların Türkçeye ve kültürümüze olan aidiyetlerinin de zedelendiğini görüyoruz. Bizim yurt dışında yaşayan insanlarımızla bağımızı nasıl daha güçlü tutabiliriz onun yollarını aramamız lazım."

"Türkiye yurt dışında büyük bir hazineye sahip"

Çiçek, sosyal medyada yurt dışında yaşayan Türkler hakkında ayrımcı paylaşımların giderek yaygınlaştığını belirterek,"Ayrımcı paylaşımlar yapanlar arasında akademisyenler bile var. Bunların temelleri sorulduğu zaman hiçbir şey gösterilmiyor. Gerçek olmayan iddialar üzerinden yurt dışı Türkler hedef haline getiriliyor." görüşünü paylaştı.

Yurt dışı Türklerin, yaz sezonunun başlamasıyla ülkelerini ziyarete hazırlıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışı Türklere yönelik ayrımcı tutumun ekonomik anlamda da olumsuz yansımaları olur ama daha da büyük sorun sosyal alanda yaşanıyor. Türkiye yurt dışında büyük bir hazineye sahip. Sporda, bilimde büyük başarılar ortaya koyan insanlarımız var. Yurt dışındaki Türkler ülkedeki problemlerden nemalanan insanlar olarak göstermek hiçbir tarafın menfaatine olmaz. Bu ayrımcı tutuma dur denmesi gerekiyor."İSTANBUL AA-