Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen kahraman halkın, kötü niyetli zalim darbecileri püskürtmeyi başarıp destan yazdığını ifade eden Bolat, bunun dünya tarihine yazılan bir destan olduğuna dikkati çekti.

Bolat, halkın meydanlara çıkıp, darbecilere, tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı göğüslerini siper ettiğini vurgulayarak, "Halkın vergileriyle alınmış silahları halka doğrultan o zalimlere karşı vatanlarını, hürriyetlerini korumuşlardır, yeni bir vesayetin doğmasını engellemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu kutsal topraklardaki 1000 yıllık tarihinde 15 Temmuz gecesi yazılan zafer gerçekten çok şanlı bir zaferin adı olmuştur. Bu milletin zaferidir ve milli birliğin zaferi olmuştur." diye konuştu.

Şehitleri hiçbir zaman unutturmayacaklarının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve şanlı tarihimizde demokrasi destanı, hürriyet destanı, vatana sahip çıkma destanı, milli birlik destanı olarak yazılmıştır. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ayrıca vatan toprakları bölünmesin, parçalanmasın diyerek, topraklarını korumak için kahramanca mücadele eden tüm kahraman asker, polis, güvenlik güçleri ve sivil şehitlerimizi de bu vesileyle bir kez daha şükranla, minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sevgili Peygamberimize hepsi cennette komşu oldular."

Kabirlere karanfiller bırakıldı

15 Temmuz Derneğince düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Murat Zorluoğlu ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, şehit yakınları, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, kaymakamlar ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ da burada Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Programa, şehit yakınları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Batman

Batman Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Anma programında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı.

Mersin

Mersin'de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da şehit aileleriyle görüştü, mezarlara karanfil bıraktı.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene şehit aileleri, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet katıldı.

Saygı duruşu ve atışı yapılan programda İstiklal Marşı okundu, şehitler dualarla yad edildi.

Katılımcılar daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil koydu.

İzmir

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Vali Süleyman Elban, Hava Şehitliği Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı. Elban ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, rektörler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Antalya

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya'daki mezarı başında anıldı.

Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma törenine şehit Kılınç'ın annesi Meltem, babası Zeki Kılınç ile Antalya Valisi Hulusi Şahin, il protokolü, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehitler için sela, dua okundu ve mezarlarına çiçek bırakıldı.

Anne Meltem Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu gibi cesur yürekler olduğu sürece Türkiye'nin asla yıkılmayacağını söyledi.

Kendisinin de bu ülke için her zaman şehit ve gazi olmaya hazır olduğunu ifade eden Kılınç, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Evladımı vatan, bayrak, Allah, peygamber sevgisi ile yetiştirdim. Şehadet makamını hak eden bir evlattı. Şehadet Allah'ın lütfettiği bir makam ama bir anne olarak çok zor dayanıyorum. Allah vatanına hainlik eden herkesi perişan etsin. Yüreğimizi yakan insanları kahretsin. Türk milleti olarak vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza daima sahip çıkacağız."

Muğla

Muğla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.

Daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Marmaris ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Müftülüğünce, Yeni Cami'de öğle namazından önce gerçekleşen programda, okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programın ardından cami bahçesinde vatandaşlara lokma ikram edildi.

Isparta ve Burdur

Isparta’da Isparta Valisi Abdullah Erin ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Atatürk Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü, Çeltikçi ilçesi Güvenli köyünde İç Güvenlik Harekatı şehidi Ali Yıldırım ve 15 Temmuz şehidi Akif Altay'ın ailesini ziyaret etti. Bilgihan tarafında şehit ailelerine Türk bayrağı hediye edildi.

Ardından şehitlik ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Vali Bilgihan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Sezer, kabirlere çiçek bıraktı. Ziyarette, bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua edildi.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Hızırbey Camisi müezzini Erdem Aksan, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ardından Vali Uğur Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Daha sonra Vali Recep Soytürk ile beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Konya

Konya Valisi İbrahim Akın ile il protokol üyeleri, Konya Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Sultan Selim Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tamamlanan hatimlerin duası yapıldı.

Öte yandan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Afiş Sergisi", Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Resim Sergisi," Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün " Zaferin Adı Türkiye Fotoğraf Sergisi ve Kitap Köşesi" ile İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün "Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz Gazete Manşetleri Sergisi" ziyarete açıldı.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde başlayan programa Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır ile il protokolü katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı program Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin, şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Vekili İhsan Ayrancı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve il protokolü kabirlere karanfil bıraktı.

Ayrancı ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'nda fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ayrancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü gelecek nesillere doğru şekilde anlatmanın en önemli görevleri olduğunu ifade etti.

Ayrancı ve beraberindekiler, Zafer Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisinin açılışını yaptı.

Karaman

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokol üyeleri, Karaman Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Program, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Muammer Erol'un şeref defterini imzaladığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldığı programa, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri katıldı.

Bayburt

Genç Osman Şehitliği'nde, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Artvin

Artvin'de, Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarette Vali Turan Ergün beraberinde Garnizon Komutanı Albay Muhammet Kelami Kablay, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, gazi ve şehit aileleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Ziyaretin ardından Artvin Merkez Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal'ın katılımıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Gümüşhane Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala ile beraberindekiler, Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen programda, dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, beraberindeki kamu kurum temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Çorum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehitler için Kuran okundu, dua edildi.

Ardından Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Çankırı

Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "15 Temmuz Bisiklet Turu" düzenlendi.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çankırı Müzesi'nde "15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde Tokat Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen etkinlikte, şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Abdullah Köklü ve diğer katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, memleketi Sinop'un Ayancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Açıkgöz için ilçenin Büyükdüz köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Açıkgöz'ün öz geçmişi okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Vali Mustafa Özarslan ile diğer katılımcılar, Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.

Vali Özarslan ve beraberindekiler, buradaki programın ardından Açıkgöz'ün ailesini ziyaret etti.

Denizli

Denizli'de Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra Merkezefendi ilçesindeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açılan "Zaferin adı Türkiye" fotoğraf sergisini gezdi.

Manisa

Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi, protokol üyeleri ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına, Vali Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Garnizon Komutanı ve 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Uşak

Uşak'ta da Şekerevleri Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programına, Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.