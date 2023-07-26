ANKARA AA- İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 14.46 itibarıyla hava sıcaklığı Şile'de 43,2, Eyüpsultan'da 41, Pendik/Ömerli Barajı'nda 40,6, Sancaktepe'de 40, Tuzla'da 39,9 derece ölçüldü.

Bazı bölgelerde nem oranının yüzde 77'lere kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı İstanbullulara bunaltıcı bir gün yaşatıyor.

Uzmanlar ise güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyararak, özellikle saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Aşırı sıcak nedeniyle parklar ve sahiller ile kentin tarihi ve turistik noktalarında sakinlik gözlendi. Her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Taksim Meydanı, bunaltıcı sıcak nedeniyle sakin günlerinden birini yaşarken İstiklal Caddesi'nde yabancı turistler gezip alışveriş yaptı.

Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalanlar Boğaz'ın Sarıyer bölümünde denize girerken bazı vatandaşlar ise parklarda ağaçların gölgesinde oturup serinlemeyi tercih etti.

Denizde serinlemek isteyenler soluğu Sarayburnu sahilinde aldı.

Oğluyla denize giren Ümit Erkek, sıcak havayı değerlendirmek istediklerini anlatarak, suyun buz gibi olduğunu, bu nedenle sıcaklığı hissetmediklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla sahile gelen Yunus Çelik, suyun soğuk olduğunu, sıcak havada denize girerek rahatlamaya çalıştıklarını anlattı.

Denize girmek isteyenlerin diğer tercihi ise Bakırköy oldu. Bölgedeki çocuk parklarının boş kaldığı görülürken sıcak nedeniyle banklarda oturanlara rastlanmadı.

Yakınlarda plaj olmadığı için kayalık bölgede denize girdiğini kaydeden Ahmet Faydagel, "Burada girmek çok sağlıklı değil ama bugün hava çok sıcak. Şu an 40 dereceye yaklaştı. Ne yapalım, başka çaremiz yok." dedi.

Aşırı sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen bazı vatandaşlar ise Gürpınar sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Bostancı sahili yetkililerin sıcak havaya yönelik uyarılarının ardından boş kaldı. Az sayıda kişi sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da şapka ya da şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

Ankara

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Başkentte dışarı çıkanlar ellerinden şemsiyeyi eksik etmezken çocuklar süs havuzlarında oynadı, sokak hayvanları gölgeye sığındı.

Ankara'da hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Vatandaşlar, sıcaktan korunmanın yollarını ararken dışarıya çıkmak zorunda kalanlar şapka takıp şemsiye altında yürüdü.

Çocuklar süs havuzlarındaki fıskiyeleri oyun alanı yaptı. Yaşlılar da havuzların çevresinde oturarak serinlemeye çalıştı. Sahipsiz hayvanlar da sıcağın etkisinden kurtulmak için gölge alanlara sığındı.

Özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları Kızılay metro istasyonu çıkışında vatandaşlara su dağıttı. Özel 100. Yıl Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, sıcak nedeniyle insanların terlemeye bağlı sıvı kaybı yaşadığını, bu yüzden su tüketiminin hayati önem taşıdığını söyledi. Uz, kadınların günde ortalama 2-2,5 litre, erkeklerin ise 3-3,5 litre sıvı ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Başkentte hava sıcaklığının yarın maksimum seviyeye ulaşacağını bildirdi.

Edirne

Edirne'de 41 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar bina gölgeleri, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeler yardımıyla sıcaktan korundu.

Aşırı sıcaktan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.

Ağaç gölgelerinde toplanarak sıcağın etkisinden korunmaya çalışan hayvanlar, çeşmelerden ve iş yerlerinin önlerine bırakılan su kaplarından su içti.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Edirne'de vatandaşlara sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap mama, bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Özellikle kedi ve köpeklerin sıcaklara bağlı olarak hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Aydın, "Evlerimizde bulunan bir yoğurt kabını dahi değerlendirerek, sokağımızda, kapımızın önüne uygun yerlere bir kap su bırakarak onların sıcaklardan daha az etkilenmesini sağlayabiliriz." dedi.

Aydın, valilik ve belediyenin de logolu su kabı dağıtarak vatandaşların bu konudaki bilincinin artmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde zaman geçiriyor.

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler sahilleri tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken, Kumbağ'da denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.

Kent merkezinde ve caddelerin sıcak hava nedeniyle sakin olduğu gözlenirken, bunalan vatandaşların ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ettiği görüldü.

Kentte seyyar satıcılık yapan Hakkı Işıklar, sıcakların birkaç gündür çok bunaltıcı olduğunu söyledi.

İnsanların bu havalarda çok dışarı çıkmadıklarını ifade eden Işıklar, "Biz de ekmek parası için çalışmaya devam ediyoruz. Burada şemsiyenin altında korunmaya çalışıyoruz. Hava çok sıcak, çok nem var ister istemez zorlanıyoruz. Mücadele etmek zorundayız. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Çay ocağında çalışan Sadi Karakaş, sıcak havanın çalışma şartlarını zorlaştırdığını dile getirdi.

Sıcak havada çay ocağında durmanın çok zor olduğunu aktaran Karakaş, sipariş gelene kadar ocağın dışında ve gölgelik alanda beklemeye çalıştığını belirtti.

Karakaş, çay yerine daha çok soğuk meşrubat siparişi aldıklarını belirterek, “Bunaltıcı sıcaklar çok bugünlerde. Esnaf çağırdığı zaman soğuk meşrubat götürüyoruz. Bu sıcak havada zorluk çekiyoruz. Çay satışlarımız durdu. Havalar sıcak olduğundan çalışan olarak zorluk yaşıyoruz. İnsanlar sıcak olduğundan evden çıkmıyor." diye konuştu.

Kırklareli

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte, sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşlar yollarda yürürken bina ya da ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların ağaç gölgelerindeki banklarda oturarak serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Sıcaktan sahipsiz hayvanlar da olumsuz etkilenirken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndaki süs havuzunda köpeklerin ve kuşların suya girdiği görüldü.

Sıcak havanın çok yoğun hissedildiğini belirten vatandaşlardan Yusuf Hatipoğlu, kapalı alanların daha çok bunaltıcı olduğunu belirterek, dışarı çıkarak gölgede serinlemeye çalıştığını söyledi.

Hollanda’dan Kırklareli’ne gurbetçi olarak geldiğini ve sıcak nedeniyle gezemediğini dile getiren Hatipoğlu, "Şu anda gölgede oturarak serinlemeye çalışıyoruz. Aşırı yoğun bir sıcaklık var. Bu şekilde günü geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yiğit Yusuf Özçelik, havanın aşırı sıcak olduğunu ifade ederek, serinlemek için soğuk içecek tükettiğini dile getirdi.

Kırklareli’nde daha önce böyle bir sıcağa maruz kalmadığını anlatan Özçelik, "Dışarı çıkarken güneş kremi sürdüm ve genelde gölgede durmaya çalışıyorum. Gölge bile sıcak esiyor." dedi.

Özçelik, mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaya çalıştığını kaydetti.

Hava sıcaklığının 39,5 derece ölçüldüğü kentin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Ulu Camii çevresinde sakinlik hakim oldu.

Gün içinde dışarıda işi olan vatandaşların gölgelerden yürüdüğü görülürken serinlemek isteyenler parkları ve ağaç gölgelerini tercih etti. Çocuklar belediyenin süs havuzlarında, büyükler ise çeşmelerde sık sık yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Ulu Camii civarında oyuncak satarak geçimini sağlamaya çalışan seyyar satıcı Gökhan Damkaç, geçen hafta Bursa meydanlarının daha kalabalık olduğunu belirterek, "İnsanlar dışarıya çıkmıyor. Sıcaklar en çok bizi etkiliyor. Oyuncak satmak için meydana çıkıyoruz." dedi.

Bursalı vatandaşlardan 76 yaşındaki Osman Sezgin, gençliğinde tarlada çalışırken böyle sıcak havaların yaşandığına şahitlik ettiğini anlatarak, "Son yılların en sıcak günü bugün. Sıcağa dayanamıyorum, gölgelerden yürüyorum." diye konuştu.

Antalya

Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Havanın 42, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda kent sakini Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalan birçok kişi ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan etkilenen sokak hayvanları gölgede ve fıskiyelerin altında yattı, su birikintilerinde oynayarak serinlemeye çalıştı.

Nem oranlarında artış bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, Antalya ve çevrelerinde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Antalya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrettiğini belirten Gemici, "Bugün kentimizde 41 ila 42 derece civarında maksimum sıcaklık beklentimiz var. Yarından itibaren ise Antalya ve çevrelerindeki sıcaklıkların 5 ila 7 derece azalarak mevsim normallerine ineceğini tahmin ediyoruz. Cuma gününden sonra sıcaklıkların tekrar artmasını ve mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının minimum 26 ila 28 derece civarında seyredeceğini aktaran Gemici, nem değerlerinde yükseliş beklediklerini vurguladı.

Gemici, nem değerlerinin yarından itibaren artacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız sıcak hava dalgası nedeniyle düşen nem oranlarının yarından itibaren biraz daha artarak yüzde 50 ila 80 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bugün ve yarın akşam saatlerine kadar bölgemizde ve kentimizde etkili olacak sıcak havaya karşı kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın, yaşlı ve çocuklarımızın güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var."

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre kentte bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 45 derece olduğunu vurgulayan Gemici, bu yıl ölçülen en yüksek sıcaklığın ise 23 Temmuz'da 44,5 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

"Sudan çıkınca yeniden sıcak bastırıyor"

Sahil bandındaki gölge alanlarda vakit geçiren Selçuk Tüfekçi, sıcak hava nedeniyle evde kalamadıklarını söyledi.

Ailesiyle sabah saatlerinde sahile geldiklerini anlatan Tüfekçi, "Gece zaten uyuyamıyoruz. Sabah erkenden denize geldik. Elimizden geldiği kadarıyla suda serinlemeye çalışıyoruz. Ama sudan çıkınca yeniden sıcak bastırıyor." dedi.

Tüfekçi, sıcak havalardan hayvanların da ciddi derecede etkilendiğini hatırlatarak, vatandaşlara hayvanlara su ve yemek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kent sakinlerinden Cuma Dilek ise "Bugünler sıcaktan zor geçiyor. Sahile gelip kendimizi denize atıyoruz. Su biraz olsun serinletiyor. Çıkınca da ağaç gölgelerinde ve çimenliklerde vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Tarihi Balıkıgöl Yerleşkesi'nin ise sıcaklardan dolayı sakin olduğu görüldü.

Kentteki bazı çocuklar da Balıklıgöl bölgesinden geçen küçük su kanallarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklıklarından bunalan bazı vatandaşların ise serinlemek için buzlu içeceklere yönelmesi dikkati çekti.

Sakarya

Kentte 40 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle daha önce yoğunluk yaşanan park ve bahçeler sessizliğe büründü.

Sıcak havadan bunalanlardan bazıları ağaçların gölgesinde, bazıları da çeşme ve süs havuzlarının başında suyla serinlemeye çalıştı.

Adapazarı ilçesinde şemsiye yardımıyla sıcaktan korunmaya çalışanlar, yürümek için daha çok bina gölgelerini tercih etti.

Sıcak hava, dondurmacılarda da yoğunluğa neden oldu. Çalışanlar, talebi karşılamak için yoğun mesai harcadı.

Sıcak havadan olumsuz etkilenen kuşlar da Aziz Duran Parkı'ndaki havuzdan bolca su içti.

Çeşme başında suyla serinlemeye çalışan Murat Karaçoban, sıcak havadan çok bunaldığını belirterek, "Otobüsle geldim, daha çok sıcak oldu. Ben de başımı çeşmeye sokayım dedim. Ancak öyle serinledim. Çok sıcak." diye konuştu.

Bolu

Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Akkaya Travertenlerine akın etti.

Tüm yurtta hissedilen hava sıcaklıkları çetin kış şartlarının yaşandığı Bolu'da da etkisini gösteriyor.

Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü kentte insanlar Pamukkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük blok traverteni olan Akkaya'da vakit geçirdi.

Ormanlık alanda bulunması dolayısıyla kartpostallık manzaralar sunan travertenin ziyaretçileri mineralli suların bulunduğu 2 havuza girerek serinledi.

Travertenleri gezen bazı aileler de ormandaki gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Amasra ve Akçakoca

Bartın'ın Amasra ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde sıcak hava bunalanlar sahillere akın etti.

Temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da sahillere gidenler, denizin keyfini çıkardı.

Aşırı sıcaktan bunalan bazı kişilerin denize şapka takarak girdiği görüldü.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca güvenlik şamandıraları çekilen büyük ve küçük liman plajlarında, cankurtaran ekipleri de gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Tatilciler, gölgede kalan çay bahçelerinde de yoğunluk oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı ise yüzde 80 ölçüldü.

Akçakoca

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da da sıcak havadan bunalanlar plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçede plajlara gelenler denize girerek serinledi.

Denize girmeyenler ise ilçenin merkezindeki sahil bandında yer alan asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi.