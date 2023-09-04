İstanbul

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi, iş gücü piyasasındaki yumuşamanın sinyallerini verdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdamın, ağustosta 187 bin ile beklentileri aşmasına karşın işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,6 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti. ISM imalat sanayi PMI'ın 50'nin altında kalması daralmanın devam ettiğini gösterse de beklentileri aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkması, imalat sektöründeki endişelerin azalmasına dair umut verici bir sinyal olarak göze çarptı.

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından geçen hafta yüzde 1,3 artışla yükseliş eğilimini üst üste 2. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, yeni haftaya da yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.945 dolardan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, özellikle Çin ekonomisine dair endişelerin azalmasıyla haftayı yüzde 5,4 artışla 88,7 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 88,4 dolardan işlem görüyor.

Yaklaşık son 5 ayın en güçlü haftalık yükselişini gerçekleştiren Brent petrol, son 10 ayın da en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izledi.

Bugün ABD'de tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini belirterek, ECB'nin faiz artışına ara verebileceği beklentilerinin arttığını söyledi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verisindeki düşüş eğilimi devam ederken, öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 ve aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentileri aşmıştı.

Bugün ECB Başkanı Lagarde ve Banka üyelerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, konuşmalardan alınacak sinyallerin Banka'nın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında, Çin kaynaklı pozitif haber akışı risk iştahını artırmaya devam ediyor.

Ülkede cuma günü açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair güveni artırırken, Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmak için zorunlu karşılık oranlarında kesinti yapacağını duyurmuş ve bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişler görülmüştü.

Ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam etmesinin, politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesi bekleniyor.

Çin'de ayrıca, ilk defa ev alacaklar için asgari peşinat oranının yüzde 20'ye, ikinci evini alacaklar için ise yüzde 30'a indirilmesi, emlak sektörünü de yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, bu hafta yatırımcılar bölge genelinde, Avusturalya ve Malezya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra Çin'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Süper Tayfun Saola nedeniyle cuma günü işleme ara verilen Hong Kong'da Hang Seng endeksi, bugün yeniden işleme açılarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

Yurt içinde, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, veri sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazancıyla günü 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla 26,7321'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,6900 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Fitch Ratings'in de cuma günü Türkiye için değerlendirme raporu yayınlaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası verisinin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve ÜFE

16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

