Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,951.17
ALTIN
794.33
DOLAR
13.62
STERLİN
18.34
EURO
15.31
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alacak
Şebinkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve...
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Merkez Bankası'ndan toplantıya davet
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel...
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...

7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece, öldü 

İZMİR'in Konak ilçesinde, hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkondan dengesini kaybederek düşen Ece B. (23), hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ocak 2022 Perşembe 09:46
7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece, öldü 

Olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Ece B., hava almak için çıktığı balkonda dengesini kaybederek 7'nci kattan beton zemine düştü. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ece B.'nin öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri cesedin bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Ece B.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakBalkonDüşmeEce B.Göztepe Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı
'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans