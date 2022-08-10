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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in (26) acı haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki ailesine ulaştı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:49
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit oldu. Demir'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesi Dörtyol köyündeki babası Osman ile annesi Melahat Demir'e verildi. Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara'nın verdiği acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Demir'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

VALİ ÇUHADAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da başsağlığı mesajı paylaştı. Vali Çuhadır, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak Ankara GATA'da tedavi altına alınan Adıyaman ilimiz Besni ilçesi Dörtyol köyü nüfusuna kayıtlı İs. Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek ve hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Türk silahlı kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit HarekatışehitUzman OnbaşıMustafa DemirAdıyamanBesni
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