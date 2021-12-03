Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,880.06
ALTIN
779.23
DOLAR
13.68
STERLİN
18.24
EURO
15.49
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Sürekli...
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

AĞRI, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çitftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 790 personel görev aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Aralık 2021 Cuma 10:13
0 Okunma
Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde 'Eren Kış-10 (Çemçe - Madur ) Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel görev aldı. Açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıKarsErzurumTerörOperasyonEren Kış10 Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal 
Antalya’daki hazırlığı süren uluslararası zirvenin önceliği; Akdeniz’deki kirlilik
Antalya’daki hazırlığı süren uluslararası zirvenin önceliği; Akdeniz’deki kirlilik
Lavların üzerini kapattığı topraklar, Diyarbakır'da tarıma kazandırılıyor
Lavların üzerini kapattığı topraklar, Diyarbakır'da tarıma kazandırılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans