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Beline bağladığı taş ile gölette intihar etti

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, emekli infaz koruma memuru Cevdet Ş. (65), beline taş bağlayarak gölette intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Cevdet Ş.'nin kıyıya bıraktığı mektup bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
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Beline bağladığı taş ile gölette intihar etti

Bugün sabah saatlerinde Gediz Muhipler Göleti’nde bir kişiyi suyun içerisinde görenler durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan kişinin belinde taş bağlı olduğu görüldü. Yaşamını yitiren kişi yapılan araştırmada emekli infaz koruma memuru Cevdet Ş. olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan aramalarda ise Cevdet Ş., tarafından yazıldığı öğrenilen bir mektup bulundu.

Cevdet Ş.'nin eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Cevdet Ş.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaGedizIntihar
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