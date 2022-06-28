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Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 23 metre uzunluğundaki motoryatta yangın çıktı. Yangın hem denizden hem de karadan müdahale edilerek södürülürken, milyonluk yat kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 08:48
Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Gümbet Limanı'nı açıklarında 23 metre uzunluğundaki 'Marvel' isimli motoryatta çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevleri görenleri durumu itfaiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde alevler tüm tekneyi sararken, bölgede bulunan diğer tekneler güvenli bölgeye çekildi. Patlamaya karşı çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından piyasa değeri 25 milyon lira olarak yattaki yangın söndürüldü. Yangında milyonluk tekne kullanılmaz hale geldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumYatYangınItfaiye
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