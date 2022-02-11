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Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 1280 personelin katılımıyla 'Eren Kış-22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 16:15
Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-22 (Diyarbakır-Dibek) Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1280 personel görev aldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de operasyon bölgesinde incelemede bulunup, komandolara moral verdi.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan 7 Kasım 2021'de başlayan 'Eren-Kış' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi; 350 sığınak, depo, barınak imha edildi. Operasyonlarda 114 silah, 172 el bombası, 60 mayın, el yapımı patlayıcı, 366 fünye, 1665 kilo patlayıcı, 28 dürbün, 27 telsiz, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe OperasyonuDiyarbakırTerörTeröristOperasyon
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