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Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı

KÜTAHYA’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 775 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve sahte parayla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Haziran 2022 Çarşamba 10:52
Durdurulan otomobilde uyuşturucu, tabanca ve sahte para çıktı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 07 ARF 960 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği ‘Thor’un da kullanıldığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen kavanoz içinde 775 gram kokain, 0,50 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile 4 mermi, 60 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Otomobildeki M.C.B., O.K., A.D. ve C.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleOtomobilSilahUyuşturucuParaNarkotikPolis
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