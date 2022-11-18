Ehliyetsiz genÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil takla attÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

Kaza, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stikbal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Erdem E.(16) yÃ¶netimindeki otomobil, henÃ¼z bilinmeyen nedenle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arpÄ±p takla attÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otomobil hurdaya dÃ¶nerken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Erdem ve yolcu konumundaki Onur A.(16) ile Bulut Ä°htiyar(16) araÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren Ã§evredeki vatandaÅŸlar, durumu saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸini alÄ±rken, itfaiye ekipleri otomobilde sÄ±kÄ±ÅŸan 3 genci Ã§Ä±kararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan 3 genÃ§, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Ã‡ocuk Acile kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Bulut Ä°htiyar yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lmadÄ±. Ã–te yandan, kaza aÄŸÄ±r yaralanan Onur A. ise yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Erdem E.'nin ise tedavisinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Kaza sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Bulut Ä°htiyar'Ä±n cansÄ±z bedeni, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

Kaza sonrasÄ± polis ekipleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Erdem E.'nin ehliyetsiz olduÄŸunu tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rÃ¼yor.