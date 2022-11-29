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Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatı protestosuna 4 tutuklama

ESKİŞEHİR'de 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenleyip, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak, cezaevine konuldu.

29 Kasım 2022 Salı 11:42
Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatı protestosuna 4 tutuklama

Kentte toplanan 1'i kadın 8 kişi, önceki gece Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için ellerinde meşale, pankart ve afişlerle Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde izinsiz yürüyüş düzenledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da eyleme ilişkin paylaşım da yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatları doğrultusunda örgütün propagandasını yaptıklarını, askeri operasyonları protesto ettiklerini ve buna ilişkin duvarlara yazı yazdıklarını belirledi. Savcılık talimatıyla polisin yaptığı baskında 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılan afişlerin yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, dün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

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