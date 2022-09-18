Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Giriş kattaki dairede çıkan yangında ağır yaralandı

ADANA’nın Kozan ilçesinde 7 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında Burak Talha Metin (24), ağır yaralandı.

18 Eylül 2022 Pazar 10:21
Giriş kattaki dairede çıkan yangında ağır yaralandı

İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, alevlerin arasında mahsur kalan Burak Talha Metin'i kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKozanEvBinaYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu
Sınır kenti Iğdır'da Ermenistan protestosu
Vali Memiş: Çat'ta 4.9 büyüklüğündeki depremde hafif hasarlı yerler var 
Vali Memiş: Çat'ta 4.9 büyüklüğündeki depremde hafif hasarlı yerler var 
Gölcüklü balıkçı, 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı
Gölcüklü balıkçı, 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans