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Habur’da 'rüşvet' operasyonunda 16 tutuklama

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2022 Cumartesi 10:10
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Habur’da 'rüşvet' operasyonunda 16 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik savcılık koordinesinde 3 Ocak günü harekete geçti. Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı. Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçirip illere sevk ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HaburRüşvetOperasyonMahkeme
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