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Ä°zmir'de 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Ä°ZMÄ°R'deÂ 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere gÃ¶re can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 18:00
Ä°zmir'de 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, Ä°zmir'in Buca ilÃ§esi merkezli saat 16.26"da yaÅŸanan deprem, 9,97 metre derinlikte meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere gÃ¶re can ve mal kaybÄ± olmazken, kÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸandÄ±.

Ä°zmir, 4 KasÄ±m'da saat 03.29'da merkez Ã¼ssÃ¼ Buca olan 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremle sarsÄ±lmÄ±ÅŸ, panik nedeniyle balkondan atlayan 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 6 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (DHA)

VALÄ° KÃ–ÅžGER: OLUMSUZ BÄ°R Ä°HBAR BULUNMUYOR

Ä°zmir'in Buca ilÃ§esi merkezli saat 16.26'da meydana gelenÂ 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ile ilgiliÂ ValiÂ Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Vali KÃ¶ÅŸger, "Saat 16.26 itibariyle ilimizde Buca merkezli 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve yerin 9,9 km derinliÄŸinde artÃ§Ä± bir deprem meydana gelmiÅŸtir. Åžu ana kadar depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmamaktadÄ±r. TÃ¼m Ä°zmirli hemÅŸerilerimize geÃ§miÅŸ olsun" dedi.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§ Soyer de sosyal medya hesabÄ±ndan,Â "Buca'da meydana gelen 3.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. Ä°tfaiye zabÄ±ta ve teknik ekiplerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi. GeÃ§miÅŸ olsun Ä°zmirâ€™im" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremAFAD
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