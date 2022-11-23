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İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:34
İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı

İZMİR - İzmir'de, 'sarı' kodlu uyarı sonrası sağanak etkili olurken, önceki gün su baskınının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı, yine sular içinde kaldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından şehir merkezinde yağan yağmur, öğle saatlerinde aniden etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ana yollarda önlem aldı. Merkez ilçelerde metrekareye 20- 50 kilogram yağış beklenirken, merkeze uzak ilçelerde ise metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtildi. Şiddetli yağışın akşama kadar etkili olacağı, yarın sabah saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği belirtildi. 

Sağanakta, önceki gün su baskınlarının yaşandığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise yine sular içinde kaldı. Küçük Demirhan İşhanı'ndaki çok sayıda iş yerini de su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürürken, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirde SağanakTarihi Kemeraltı Çarşısı
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