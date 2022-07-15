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İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın

İZMİT'te Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı.

15 Temmuz 2022 Cuma 09:17
İzmit'te demir çelik fabrikasında yangın

Saat 01.30 sıralarında Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 

İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle asitleme bölümünde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmitAlikahya Organize Sanayi BölgesiFabrikaYangınItfaiye
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