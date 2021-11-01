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Kayıp olarak aranıyordu, başından vurulmuş halde bulundu

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kayıp olarak aranan Sabri Küçükdağ (42), bir evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:33
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Kayıp olarak aranıyordu, başından vurulmuş halde bulundu

Olay ilçeye bağlı Bektaş köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sabri Küçükdağ'dan dün akşamdan itibaren haber alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. Köyde arama çalışması başlatan ekipler Küçükdağ'ın en son aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yalçın T. (28) ile görüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri Küçükdağ'ın köyde Yalçın T.'nin ağabeyi S.T.'nin kullanmadığı evinde olabileceği bilgisini aldı. Ekipler akşam saatlerinde evde yaptıkları aramada Küçükdağ'ı başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü buldu. Olayın ardından Sivas kent merkezinde olduğu tespit edilen Yalçın T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sabri Küçükdağ'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKangalSabri KüçükdağCinayetBektaş Köyü
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