Konya'da 7 kişinin katili mezarlıkta yakalandı

Olay, geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

KİRALADIĞI ARAÇLA KÖYÜNE KAÇTI

Saldırının ardından kiraladığı araçla kaçan Mehmet Altun, kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkir ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Tepelice Mahallesi yakınına aracı terk etti. 45 dakikada mahallede dolaşan Altun, daha sonra dağlık ve ormanlık araziye kaçtı.

Altun'un kiraladığı aracın uydu takip sisteminden aracı terk ettiği yerin Tepelice Mahallesi olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede geniş çapla arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı arama çalışmalarında Cinayet Büro Amirliği, Özel Harekat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilk olarak Altun'un Tepelice Mahallesi'nde başta babası ve dedesine ait olmak üzerine tüm akrabalarının evler, ahırları tek tek kontrol edildi. Daha sonra yakındaki Tepearası Mahallesi'ndeki başta sahibi il ve yurt dışında olan boş evler olmak üzere tüm evlere baskın yapılıp tek tek arandı. İnsansız hava aracının da kullanıldığı aramada Tepelice ve Tepearası Mahalleleri'nden kaçmış olabileceği üzerine durulan Üçpınar Mahallesi güzergahına doğru dağlık olan ormanlık arazideki mağaralar, menfezler, boş ağıllar arandı.

6'NCI GÜNDE SAKLANDIĞI MEZARLIKTA YAKALANDI

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde Özel Harekat ekipleri Üçpınar Mahallesi yakınları arazi taraması yaparken saat 17.50 sıralarında Altun'u, saklandığı mezarlıkta buldu. Polisi görünce kaçmaya çalışan Altun, havaya uyarı atışı yapılmasıyla durdurularak yakalandı. Yapılan üst aramasında üzerinde saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca ve 18 mermi ele geçirilen Altun'un, bugüne kadar kırsal alandaki bahçelerde elma ve çeşitli meyvelerini yiyerek beslendiği, ağaç kenarlarında yatıp uyuduğu belirtildi.

Üzerinde olay sırasında giydiği kıyafetlerle yakalanan Altun'un, günlerdir saklanarak yaşamını sürdürmesine rağmen kıyafetlerinin çok fazla kirli olmaması dikkat çekerken, akıllara eşi Zehra Altun'un, ilk ifadesinde eşinin temizlik ve eşyalarının düzenli olması konusunda titiz olduğunu yönündeki açıklamaları geldi. Bitkin olmadığı gözlenen Altun, sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hamile eşi Zehra Altun, annesi İsmahan Altun, babası İbrahim Altun, ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2010 YILINDA BAŞLAYAN HUSUMET

Savcılık, husumetin 2010 yılında Yaşar Dedeoğulları'na ait kedinin yan komşusu Lütfi Keleş'in ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010 günü Lütfi Keleş'in eşi Ayşe Keleş ve kayınvalidesi İsmihan Altun, evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre traktörle geçen Yaşar Dedeoğulları, el işaretiyle İsmihan Altun'u gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İki aile bireyleri arasında geçen 12 Mayıs'ta kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve 1 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.