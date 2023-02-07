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Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yardımların daha rahat ulaştırılabilmesi için vatandaşların özel araçlarıyla yola çıkmaması uyarısında bulundu.

07 Şubat 2023 Salı 14:24
Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı

KONYA - Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, depremler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuğu bildirildi.

Bu yoğunluğun, deprem bölgesine gidecek araçların seyrini olumsuz yönde etkilediği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımız, arama kurtarma ekipleri ile gerekli takviye araç gereç ve yaşam malzemelerinin deprem bölgelerine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesi için önemli bir durum olmadıkça özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmamalı. Vatandaşların, deprem bölgelerine giderek, kara yollarındaki yoğunluğu artırmamaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Konya Emniyet MüdürlüğüUyarıözel Araçla Yola çıkmak
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