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Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı

GAZİANTEP'te, evde küçük kızı Firdevs'i aç bırakıp darbederek şiddet uyguladığı belirlenerek gözaltına alınan anne tutuklandı. Firdevs'in 3 kardeşi ise devlet korumasına alındı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:18
Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı

Onur Mahallesi'nde yaşayan C.Y., köyde zeytin toplamaya gitti ve cumartesi günü geri döndüğü evinde kızı Firdevs'i darbedilmiş olarak buldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve aç bırakılıp, şiddet gördüğü tespit edilen küçük Firdevs, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak Firdevs'in yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan annesi Fatma Y. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hurdacılık yapan C.Y., eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürerken, diğer çocukları M.S.Y. (6), H.C.Y. (3) ve Ö.İ.Y.'e (1) bakamadığını söyledi.  

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşananların ardından babanın kimsesi olamadığı için bakamadığını söylediği 3 kardeş, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Gaziantep’te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" paylaşımını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepAnneçocukşiddet
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