Maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 8 kiÅŸi tutuklandÄ±, 16 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±Â 

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait maden ocaÄŸÄ±nda 41 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, 11 iÅŸÃ§inin yaralanmasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 25 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Ä°stanbul'da bulunan 1 kiÅŸi ise daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nacak. Amasra Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde ifadeleri alÄ±nan 24 kiÅŸiye, ihmaller ve mevzuat gereÄŸi alÄ±nmasÄ± gereken tedbirlerin neden alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± soruldu. Emniyet, 242 sayfalÄ±k dosya hazÄ±rladÄ±.

Ã–N RAPOR HAZIRLANDI

BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen 6 savcÄ± ile bilirkiÅŸi heyeti maden ocaÄŸÄ±nda incelemelerde bulundu. Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mÃ¼hendisleriyle iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanÄ±ndan oluÅŸan 7 kiÅŸilik bilirkiÅŸi heyeti, 28 sayfalÄ±k Ã¶n inceleme raporu hazÄ±rlayarak, Amasra Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na teslim etti. Raporda, "Ä°ÅŸ kazasÄ±, eksi 320 kalÄ±n damar tavan yolundaki patlatma Ã§alÄ±ÅŸma kaynaklÄ± olarak meydana gelmiÅŸ, grizu ve kÃ¶mÃ¼r tozu patlamasÄ±nÄ± iÃ§eren bir patlamadÄ±r" ifadesine yer verildi.

Ã–n raporda, hayata geÃ§meyen yatÄ±rÄ±m ve iyileÅŸtirmelerin kazanÄ±n meydana gelmesinde Ã¶nemli rol aldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, â€œHavalandÄ±rma sistemi yeterli ve etkili olsaydÄ± olayÄ±n meydana gelmesi Ã¶nlenirdi. Metan drenajÄ± uygulamasÄ± hayata geÃ§irilmiÅŸ olsaydÄ± meydana gelen kaza olayÄ± Ã¶nlenebilirdi. Tozla mÃ¼cadele etkin yapÄ±lsaydÄ±, meydana gelen kazanÄ±n etkisi daha az olabilirdi" tespitlerinde bulunuldu. AyrÄ±ca, â€œDenetleme mekanizmasÄ±nÄ±n gereken etkinliÄŸi saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n net gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bunun da kazanÄ±n meydana gelmesinde etkisi olduÄŸu" aÃ§Ä±klandÄ±.

8 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI Â

ÅžÃ¼pheliler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 12â€™si savcÄ±lÄ±ktan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. NÃ¶betÃ§i mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 12 ÅŸÃ¼pheliden TTK Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cihat Ã–zdemir, TTK Amasra MÃ¼essese Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk EkmekÃ§i, teknikten sorumlu mÃ¼essese mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Atmaca, TTK Amasra MÃ¼essese Ä°ÅŸletme BaÅŸ MÃ¼hendisi Mehmet Tural, iÅŸ gÃ¼venliÄŸi ÅŸube mÃ¼dÃ¼r vekili Volkan Soylu, maden mÃ¼hendisi Levent AydÄ±n, maden mÃ¼hendisi Ä°brahim Hakan MengeÅŸ, emniyet mÃ¼hendisi Åžahan Kahraman tutuklandÄ±. 4 ÅŸÃ¼pheli ise yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ve adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â