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Mersin'de çeşitli suçlara karışan 32 zanlı yakalandı

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 32 şüpheli, eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 10:15
Mersin'de çeşitli suçlara karışan 32 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "kasten yaralama", "yağma", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı öne sürülen 32 zanlının kimliği tespit edildi.
Bazı şüphelilerin, 5 Ocak'ta Akdeniz ilçesinde, cinayet davası öncesinde adliye bahçesinde çıkan ve 18 zanlının gözaltına alındığı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında arandığı öğrenildi.
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 25 adrese operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 70 ekipten 210 polis katıldı.
Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.
Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde, 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 412 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MersinSuçörgütPolisOperasyonSilah
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