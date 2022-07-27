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MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:52
MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençe HarekatışehitErAskerCüneyt Taşyürek
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