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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğu açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:02
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKilit OperasyonuOperasyonşehitPiyade Sözleşmeli ErMehmet Meral
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