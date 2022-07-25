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MSB: Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğu açıklandı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:08
MSB: Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.  

Mersin'e şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekat bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'nın şehit olduğu haberi, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine jandarma ve emniyet yetkileri tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. 

DHA

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