Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış ihalesi
Darülaceze Başkanlığı'ndan villa satış...
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İTÜ'den akademik personel alacak
İTÜ'den akademik personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kafkas Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...

Osmaniye'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

OSMANİYE'de traktörle çarpışan motosikletteki Gencay Kurtoğlu ve kuzeni Osman Demircioğlu, hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:58
Osmaniye'de traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Kesmeburun köyünde meydana geldi. Gencay Kurtoğlu yönetimindeki motosiklet, Rami P.'nin kullandığı traktör ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Gencay Kurtoğlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Kurtoğlu'nun arkasında oturan kuzeni Osman Demircioğlu da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü Rami P.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKesmeburun KöyüTraktörMotosikletKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı
İçişleri Bakanlığı: Bodrum'daki operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Bodrum'daki operasyonda 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Darbedilen kadın otobüs şoförü: İnatla işimize, mesleğimize sarılmamız lazım
Darbedilen kadın otobüs şoförü: İnatla işimize, mesleğimize sarılmamız lazım
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans