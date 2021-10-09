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Rize’de, 2 bin 863 noktada 341 milyon TL’lik sel hasarı

RİZE’de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ile üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda, 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL’lik hasar oluştu. Vali Kemal Çeber, “Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için çalıştık” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2021 Cumartesi 09:37
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Rize’de, 2 bin 863 noktada 341 milyon TL’lik sel hasarı

Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize’de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda; 47 bina yıkıldı, 41 araç ise kullanılamaz hale geldi. 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL’lik hasar oluştu. 150 konutun güvenliği için istinat duvarlarının yapılacağı Rize’de hasar gören; 51 iş yeri, 16 depo, 8 çay alım yeri ve deposu için nakdi yardımlar yapıldı.

’80 GÜNDÜR YAĞMUR VAR’

Rize Valisi Çeber, 12 Temmuz’dan itibaren aralıksız 80 gündür kentin yağış aldığını belirterek, “Bu yağış döneminde 14 ve 22 Temmuz’da büyük afetler yaşadık. 14 Temmuz afetinden sonra 3 gün içerisinde evine ulaşamayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, iletişim sağlayamayan vatandaşımız kalmadı. Kapanan 436 köy yolundan 400’ünü ilk 1 hafta içinde açtık. Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için koordineli çalıştık. 50 milyon değerinde işimizin ihalesini yaparak birçoğunu tamamladık. Diğer ihalelerimiz de hazırlanıyor, kısa sürede gerçekleşecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeSelYağmurHeyelanHasar
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