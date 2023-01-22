Sakarya'daki orman yangınında zarar gören 50 dönümlük alan havadan görüntülendi

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde dün çıkan ve 10 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, 20 dönüm bal ormanının bulunduğu 50 dönümlük araziyi etkiledi.

Alevlerden zarar gören bölge, dronla havadan görüntülendi.

Bu arada Karasu, Hendek, Akyazı, Geyve ve Adapazarı ilçelerinden takviyelerin sağlandığı söndürme çalışmalarına Bolu ve İstanbul'dan arazöz desteği verildi.

16 arazöz, 4 ikmal aracı, 4 su tankeri ve iş makinelerinin katıldığı çalışmalarda orman işletme, jandarma, polis ve belediye ekiplerinden oluşan 100 personele vatandaşlar da destek oldu.