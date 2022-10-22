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Åžehit uzman Ã§avuÅŸ, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda yaralanÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede 16 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Cemil YavaÅŸ (27), memleketi Isparta'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. TÃ¶rende aÄŸabeyinin askeri Ã¼niformasÄ±nÄ± giyen Esen YavaÅŸ, tabutun Ã¼zerine mavi bere bÄ±raktÄ±.

22 Ekim 2022 Cumartesi 16:07
Åžehit uzman Ã§avuÅŸ, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Merkeze baÄŸlÄ± BÃ¼yÃ¼kgÃ¶kÃ§eli kÃ¶yÃ¼ nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Cemil YavaÅŸ, 5 Ekim gÃ¼nÃ¼ PenÃ§e Kilit Operasyonu'nda terÃ¶ristlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸte yaralandÄ±. Ankara'da SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edilen YavaÅŸ, dÃ¼n sabah saatlerinde ÅŸehit oldu. Åžehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Cemil YavaÅŸ'Ä±n cenazesi, dÃ¼n Ankara'dan TÃ¼rk Hava Kuvvetleri'ne ait uÃ§akla Isparta'ya getirildi.

Åžehit YavaÅŸ iÃ§in 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi MeydanÄ±'nda bugÃ¼n Ã¶ÄŸlende tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Milli Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu, TBMM BaÅŸkanvekili SÃ¼reyya Sadi BilgiÃ§, Isparta Valisi AydÄ±n BaruÅŸ, askeri erkan, ÅŸehidin babasÄ± Ali ve annesi MÃ¼rÅŸide YavaÅŸ, kardeÅŸleri Burak ve Esen YavaÅŸ ile aile yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da IspartalÄ± katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende aÄŸabeyinin askeri Ã¼niformasÄ±nÄ± giyen Esen YavaÅŸ, tabutun Ã¼zerine mavi bere bÄ±raktÄ±.

Isparta Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Bayram Åžahin'in cenaze namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Cemil YavaÅŸ'Ä±n cenazesi, merkeze baÄŸlÄ± BÃ¼yÃ¼kgÃ¶kÃ§eli kÃ¶yÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek topraÄŸa verildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅŸehitPiyade Uzman Ã‡avuÅŸCemil YavaÅŸIspartaCenaze
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