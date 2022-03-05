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Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı

TOKAT'ta, askerleri taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in (40) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bingöl'e uğurlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 09:15
Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Tokat-Niksar kara yolunun Almus kavşağı yakınlarında medana geldi. Uzman Çavuş Mustafa Sağlam yönetimindeki 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyere çarparak devrildi. Kazada Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin şehit olurken, uzman çavuşlar Mustafa Sağlam, Muammer Kurt ve Ali Yiğit ise yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için bu sabah İl Jandarma Komutanllığı'nda tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, siyasi parti temsilcileri, askerler ve şehit Ergin'in annesi Beyhan, babası Abdullah Ergin ile Tokat'ta yaşayan eşi Tuğba ve oğlu Emir Ergin katıldı.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Ergin'in cenazesi memleketi Bingöl'e uğurlandı. Şehidin cenazesi kara yoluyla Sivas'a, buradan da uçakla Bingöl'e götürülerek toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatTokatNiksar KarayoluKazaTrafik KazasışehitTörenJandarma Uzman Çavuş İsmail ErginBingöl
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