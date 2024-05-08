Yakın arkadaşı Hakan Uygun, vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Çok değerli canım abim, biricik başkanımız Turgay Yokuş ömrünün yarısını adadığı İzmir halkı ve İzmirliler Derneğinin genel kurul toplantısında, yanımızda geçirdiği kalp krizine maalesef yenik düştü. Benim için hem bir dost hem bir abi hem sırdaşım hem de eski meslekdaşım olan Turgay Yokuş’un ölümünden duyduğum üzüntüyü kelimelerle anlatabilmem mümkün değil. Allah’tan kendisine rahmet, ailesine ve biz sevenlerine de sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun inşallah canım abim." İfadelerini kullandı.

Şahsım Aslı Sarı olarak bir çok proje eğitimine katıldım. Üzerimizde hakkı büyük. Turgay Yokuş'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve STK camiasına başsağlığı dilerim.