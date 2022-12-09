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Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi

ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki 'Sinema Sokağı', ilçe belediyesinin restorasyon çalışmasıyla yenilendi. Sokaktaki birçok binanın duvarına, 'Türk Sineması'na damga vurmuş Yeşilçam oyuncularının resimleri çizildi.

09 Aralık 2022 Cuma 11:26
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi

Kentte geçmiş dönemde yazlık sinemaların yoğun olduğu Yüreğir ilçesi Akıncılar ve Yavuzlar mahallelerinin kesiştiği noktadaki 'Sinema Sokağı', Yüreğir Belediyesi'nin restorasyon çalışmasıyla yenilendi. Bu kapsamda 450 metre uzunluğundaki sokakta bulunan 80 bina, tadilattan geçirildikten sonra uyumlu renklerle boyandı, 28 binada tente, 34 dükkanda ise tabela çalışması yapıldı. Enerji hatları yer altına alınan sokakta altyapı ve kaldırımlar yenilendi, asfalt dökülüp yol çizgileri çekildi. Türk Sineması'nın unutulmaz isimleri, Yeşilçam oyuncularının resimleri, sokaktaki bazı binaların duvarlarına çizildi. Şener Şen, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi daha birçok Yeşilçam emekçisinin resimleri, yapılan çalışma sonrası duvarları süslemeye başladı.

'GÜZEL BİR AMBİYANS OLDU'

Erkek kuaförü Seyfettin Kaplan, yenileme çalışmasının iyi bir fikir olduğunu vurgulayarak, "Sokağa ayrı, güzel bir ambiyans kattı. Biz bu sanatçıları çok iyi tanıyoruz ama çocuklarımız onları tanımıyor. Resimleri görünce soruyorlar. Tanımış oluyorlar. Dışarıdan gelen insanların da çok hoşuna gidiyor. Sabah dükkanımı açarken Kemal Sunal'ı, Hulusi Kentmen'i görmek mutlu ediyor. Hepsinin yeri ayrı" diye konuştu.

'YILMAZ GÜNEY, TARIK AKAN, İLYAS SALMAN DA OLSUN'

Sokakta 40 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Durmuş Yiğit, çalışmanın güzel ama eksik olduğunu belirterek, "Burayı Yeşilçam emekçilerinin sokağı olarak adlandırıyorlar. Peki o zaman Yılmaz Güney, Tarık Akan, İlyas Salman neden yok? Menderes Samancılar, Sinanpaşa’nın çocuğu. Onun neden resmi yok? Onları da görmek isteriz" dedi. 

DHA

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AdanaYüreğirSinema SokağıOyuncuResimTürk Sineması
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