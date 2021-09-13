Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1440.09
ALTIN
486.67
DOLAR
8.4581
STERLİN
11.6897
EURO
9.9746
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji...
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...

Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi

HAKKARİ'de İran'a sıfır noktasında bulunan Esendere beldesindeki meyve bahçelerinde son yılların en iyi verimi alındı. Ülke genelindeki kuraklığa rağmen böyle bir verimin yaşandığını belirten Lokman Fırtına "İlk kez bu kadar elma yetişti. Bu yıl 200 ton elma hasadı, yapmayı bekliyoruz. İran ve Irak başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden de talep alıyoruz" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2021 Pazartesi 11:13
0 Okunma
Sınırın sıfır noktasında kuraklığa rağmen tonlarca elma yetiştirdi

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki elma bahçeleri, üreticinin yüzünü güldürüyor. Ülke genelindeki kuraklığa rağmen bu yıl son 5 yılın en iyi veremini almayı bekleyen üreticiler, hasat zamanı için gün sayıyor. 350 dönüm arazide 8 bin meyve ağacı olan Lokman Fırtına, bu yıl 200 ton ürün beklediklerini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 120 ton hasat yaptıklarını belirten Fırtına, "Bu yılki verimden çok memnununz. Başta İran ve Irak olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden de talep alıyoruz. 50 yıldır, bu bölgede meyvecilik yapıyoruz. Günümüzün büyük bir bölümü de bahçe geçiyor. Bahçede çalışmak artık bir hobi haline geldi. Hasat yapmaya başladık. Komisyoncular dışında dışarıdan da talep alıyoruz. Bahçemizde 7 çeşit erik, 4 çeşit kayısı, 3 çeşit şeftali, 5 çeşit elma, armut, ayva, üzüm ve ceviz var. Bu ağaçların büyük bölümünü elma ağaçları oluşturuyor. Babam 2 dönümle başlamıştı. Şimdi ise 350 dönüm arazi üzerinde 8 bin meyve ağacımız var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaElmaElma BahçesiEsendere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hoynat Adası çevresi çöpten arındırıldı
Hoynat Adası çevresi çöpten arındırıldı
Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı
Muğla'da tur otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı
Okul klimalarına ücretsiz bakım yapıyor
Okul klimalarına ücretsiz bakım yapıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans